Magazine Luiza, em parceria com a RGE, lança promoção arrasadora

O Magalu é líder em grandes campanhas que arrasam em preços, condições e qualidade. Agora o Magalu é parceiro da RGE no Programa de Eficiência Energética e o único beneficiado é o cliente.

Acompanhe:

O Programa é uma campanha tem por objetivo a redução dos custos de energia e o Magazine Luiza, a rede que mais cresce em todo o país, é parceiro desta ideia.

Para essa ação, foram disponibilizados oito mil refrigeradores inverter, que consomem menos energia para os clientes que desejarem realizar a troca do seu refrigerador por um novo e muito mais econômico. Os descontos são de 25, 30 ou 50%, conforme a fatura de energia de cada um.

Acompanhe:

Se a conta estiver em dia, o cliente ganha 25% de desconto, conta em dia com fatura digital, o cliente ganha 30% de desconto, conta em dia cadastrando fatura digital e baixa renda, o cliente pode ganhar 50% de desconto na hora da compra. Além disso, o cliente ganhará cinco lâmpadas para sua casa que serão substituídas por lâmpadas econômicas, na hora da troca e ainda faz uma doação de R$ 50,00 no ato da compra para uma entidade filantrópica que a RGE ajuda.



A promoção é válida somente enquanto durar o estoque. O cliente só precisa levar RG, CPF e as três últimas faturas da RGE. Mas vale frisar que a fatura precisa estar no nome do cliente ou de um familiar de primeiro grau.

Promoção válida somente para quem reside na cidade de Alegrete.

Magazine Luiza – Vem ser feliz

Endereço: Andradas, 198

Aline Menezes