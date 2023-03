Magda e suas “filhas”, uma inconteste demonstração de amor aos animais

Os cães criados com carinho por seus tutores são, de fato, os melhores amigos dos seres humanos. E essa relação de afeto é o reflexo do comportamento dos pets que amam seus donos que os veem como alguém da família.

É um amor indiscutível, e muitos pensam que os cães amam seus donos pela comida ou pelos agrados que recebem, mas essa relação vai muito além disso. Os animais sentem amor por seus donos pelo simples fato de ficarem próximos, juntos, unidos.

A magia para quem defende e protege a causa animal é singular e muito especial. Assim como a história que vamos contar.

Uma cena que pode passar despercebida por muitas pessoas, foi alvo de um registro feito por uma repórter do PAT. Ao sair de uma ocorrência nas imediações da Ponte Borges de Medeiros, o cuidado com que a alegretense Magda Rodrigues seguia do bairro Nova Brasília ao bairro Macedo com dois dos oito animais de estimação, foi percebido pela repórter.

Ao ser questionada, de forma muito simpática, Magda que já é aposentada, mas se mantém em atividade trabalhando como doméstica em duas residências, uma na Cidade Alta e outra nas imediações do PEAL, disse que não sai de casa sem a companhia das “filhas”.

Estão aqui comigo mãe e filha, Poli de 9 anos e Pipoca de 4 anos. Mas eu também tenho a Negra, o Torresmo, Oto, Toby e mais dois gatinhos – Gatão e Polegar – acrescentou.

A alegretense disse que a mãe reside no bairro Nova Brasília e sempre que ela sai do trabalho e é possível vai visitá-la, ainda mais em dias em que a progenitora não está muito bem de saúde, como foi o caso, entretanto, não deixa de levar as “meninas” com ela.

As cachorrinhas vão bem acomodadas e protegidas na cestinha da bike, meio de transporte de Magda.