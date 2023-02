Parte da população não colabora com a coleta de lixo; por que razão agem assim?

Mais um flagrante de descarte irregular em containers no Município.

De acordo com informações da Secretaria do Meio Ambiente, os servidores se depararam com embalagens de produtos veterinários, nos containers localizados próximo ao Butecão do Morais, Zona Leste.

A Secretária do Meio Ambiente acrescenta que as embalagens de produtos veterinários devem ser entregues onde foram compradas, dentro da logística reversa.

Além disso, no bairro Restinga, as equipes encontraram seringas e soros dentro de um container. Um completo absurdo, que demonstra completa falta de educação e consciência – pontuam.

O descarte inadequado de materiais utilizados na área da saúde, seja ela humana ou animal, causa grande prejuízo ambiental, além de colocar a população em risco pela exposição aos materiais que podem estar contaminados.



A falta de técnicas adequadas para manejar resíduos como material biológico contaminado, objetos perfurocortantes, peças anatômicas, substâncias tóxicas, inflamáveis e radioativas, faz com que os mesmos representem uma fonte de risco à população e ao meio ambiente.

As atitudes estão sujeitas a autuação e denúncias podem ser feitas na Secretaria de Meio Ambiente pelo fone 3961-1682 ou via Ouvidoria 0800-644-1621.