Maio é o mês da conscientização para redução de acidentes de trânsito

O Maio Amarelo é uma campanha mundial de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O objetivo é mobilizar a sociedade, as empresas e os governos para adotarem medidas que possam reduzir a violência no trânsito e preservar vidas. Neste ano, a Guarda Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, está promovendo ações em prol da campanha.

A primeira ação será no posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar, onde a Guarda Municipal estará distribuindo panfletos informativos para conscientizar os motoristas sobre a importância da segurança no trânsito. A ação ocorrerá em parceria com os policiais estaduais e busca alertar os condutores para que respeitem as normas de trânsito e dirijam com segurança.

O segundo evento será em conjunto com os CFCs no calçadão, onde a Guarda Municipal estará promovendo ações para os pedestres e motoristas, com o intuito de reforçar a importância do respeito às leis de trânsito. A busca é conscientizar as pessoas a se tornarem agentes multiplicadores de boas práticas no trânsito.

Por fim, no final do mês, haverá um passeio ciclistico promovido pela Guarda Municipal, em parceria com grupos de ciclistas da cidade. O objetivo é promover a cultura do uso da bicicleta como meio de transporte, além de incentivar a prática de atividades físicas e a adoção de um estilo de vida mais saudável.

Essas ações são de extrema importância para conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. Por meio da conscientização, a Guarda Municipal de Alegrete busca reduzir o número de acidentes de trânsito e preservar vidas. É fundamental que todos os cidadãos se envolvam respeitando as normas de trânsito e promovendo um tráfego mais seguro e responsável.