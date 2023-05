Roupa Nova Cover é atração confirmada da Festa do Trabalhador da Rádio Nativa

A Rádio Nativa, em parceria com a Prefeitura e Portal Alegrete Tudo, juntamente com diversas empresas da cidade, organizaram uma festa imperdível para todos que comparecerem neste domingo (14), à Praça Getúlio Vargas, a partir das 17h. A apresentação artística mais aguardada é o Roupa Nova Cover, que vai reviver clássicos da banda de pop rock brasileira que embalou multidões nos anos 80 e 90 e segue como um clássico nos dias atuais. Com 52 hits e outras canções nas estações de rádios em todo seu tempo de história, possui singles como Anjo, Whisky-a-Go-Go, Chuva de Prata, Dona, Meu Universo é Você, Seguindo no Trem Azul.

O grupo Roupa Nova Cover tem 14 anos de história, tendo origem na cidade de Santa Maria (RS), sua formação mudou ao longo dos anos. Um dos motivos de se unirem é o fato de serem fãs de Roupa Nova, os componentes cresceram ouvindo os grandes hits da banda. Atualmente, são cinco os integrantes do conjunto, com Rochinha na bateria, Volnei na guitarra e vocais, Luciano Coronel no baixo e vocais, Cris é back vocal. Os músicos percorrem estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, contudo é a primeira vez em Alegrete, eles pretendem entoar as músicas que foram tema de novelas, como Coração Pirata, Volta pra Mim, Amo em Silêncio, entre tantos outros sucessos.

Após a apresentação do cover, o grupo volta-se para seu projeto paralelo, a banda Love Rock, que toca clássicos do rock dos anos 70, 80 e 90 e as canções dancing que marcaram época. No checklist aparecem

Pink, AC/DC, Metálica, Eagles, Peter Frampton, Deep Purple, Queen, Van Halen, Creedence Clearwater Revival e sucessos nacionais. Serginho, vocalista da Love Rock, chama todo o público para comparecer, “Prestigiem, vamos curtir, vai ser massa!”, completou.

Roupa Nova Cover Logo da banda Love Rock Roupa Nova Cover