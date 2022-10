Mais 94 famílias serão beneficiadas com a regularização fundiária em Alegrete

O ato contará com a presença do prefeito Márcio Amaral e do vice Jesse Trindade e ocorrerá na escola Emílio Zuñeda. Com essa entrega, a prefeitura soma 445 matrículas entregues para famílias nos bairros Nova Brasília, Getúlio Vargas e Sepé Tiaraju, mais um importante marco na expansão da inclusão social, habitação e da qualidade de vida no Município.

A regularização fundiária é uma das prioridades da gestão na área habitacional. O reforço dessa política começou no início da gestão Márcio Amaral e Jesse Trindade. O título de propriedade dá segurança jurídica aos moradores e ainda permite melhorias urbanísticas e de infraestrutura nas comunidades. A meta é regularizar 2024.

“A regularização pressupõe que a luz e a água vão chegar regulares, que vai ter segurança jurídica, dá segurança à família, pode melhorar a propriedade. Tem um ganha a ganha de cidadania”, diz o prefeito Márcio Amaral.

Meta é regularizar ainda mais lotes até 2024



As matrículas serão entregues ao titular de cada lote. O vice-prefeito Jesse Trindade, destacou que esta será a terceira entrega de matrículas da gestão e que, a partir de agora, atos como o realizado da próxima quarta-feira, no Emílio Zuñeda, serão intensificados. “Temos lotes em fase de titulação e podemos entregá-los em breve. Além disso, estão ocorrendo, através do Setor de Habitação, das equipes da Secretaria de Planejamento e Cartório diversas instaurações Regularização Fundiária Urbana em todas as regiões da cidade. Parabéns às famílias da Sepé Tiaraju que receberão seu título de propriedade. Já estamos trabalhando para que tenhamos mais e mais entregas como essa”, comentou Jesse.

Tanto o prefeito como o vice-prefeito ressaltam o trabalho da oficial do Registro de Imóveis de Alegrete, Elaine Aliatti e da servidora Adriana Bortoluzi, do Setor de Habitação. “São pessoas, que com suas equipes, foram fundamentais em todo esse processo”, agradecem.