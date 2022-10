Mocidade confirma nova carnavalesca para retomada do carnaval

Na última quinta-feira (20), a Escola de Samba Mocidade da Cidade Alta anunciou sua nova carnavalesca para a retomada do carnaval de rua em Alegrete.

Conforme o presidente Wado Mendonça, a uruguaianense Rita Maidana, escritora, carnavalesca e figurinista assume os trabalhos, no ano que marca os 47 anos da Mocidade da Cidade Alta.

Rita iniciou sua trajetória no carnaval tendo como mestre e incentivador o professor, historiador e artista plástico Daniel Fanti no ano de 1998 na Escola de Samba Unidos da Ilha do Marduque, agremiação carnavalesca da comunidade onde nasceu e ainda reside.

Em 2005, ano em que a escola inicia sua integração com ateliês e artistas do Rio de Janeiro, assume como carnavalesca e figurinista da Ilha do Marduque com o vice-campeonato.

Retornou como carnavalesca e figurinistas da Ilha em 2007 onde permaneceu por cinco anos, até o ano de 2011. Período em que conquista os títulos de Campeã do Carnaval consecutivamente em 2008 e 2009 quando também recebe o título de Melhor Carnavalesca e Figurinista do Estado do rio Grande do Sul.

Em 2012 e 2013, ausente de sua escola de origem, atuou como carnavalesca na Escola de Samba Titanes em Bella Union, Uruguai conquistando no último ano o título de Campeã.

Nos anos de 2014 e 2015 assume como Carnavalesca na Escola de Samba Águias do Samba em Itaqui e também na Escola de Samba Emperadores da Zona Sur no Uruguai. Conquistando o Campeonato com a Escola Itaquiense.

Nos dois últimos anos, Rita retomou as atividades na cidade de Bella Union no Uruguai na Escola de Samba Titanitos permanecendo como figurinista na Ilha do Marduque. Agora assume a frente da azul e branco de Alegrete com a missão de levar a escola da Cidade Alta para a avenida em 2023.

Segundo Mendonça a escola ainda não divulgou o enredo 2023, e a apresentação da carnavalesca será na festa de apresentação dos enredos do carnaval 2023, que será realizada no clube Caixeiral.

Fotos: Ricardo Izaguires e Fátima Marcanth