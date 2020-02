Mais Bela Comunitária é do bairro Vila Nova

Uma super festa, ao livre, com a presença de um bom público. Assim foi a 37ª edição da Mais Bela Comunitária, na tarde de domingo, dia 23, no Clube Sete de Setembro. A festa foi ao lado da piscina e proporcionou um lindo ambiente.

O evento organizado pela UABA reuniu três categorias de disputa: o Mais Bela Comunitária, o Mais Belo e a Comunitária Pluz Size. Além do baile de carnaval infantil.

De acordo com o presidente, Leandro Japur, participaram 24 candidatos no total de todas as categorias. A disputa foi acirrada, as meninas, os meninos e as plus Sizes fizeram bonito e deram trabalho aos cinco jurados.

A Mais Bela Comunitária, com 193 pontos- foi Alessandra Morales Pinheiro, do bairro Vila Nova.

Já a 2ª Mais Bela Comunitária- com 189 pontos foi Flaviani Nunes Pedroso do bairro Vila Grande e a 3ª Mais Bela Comunitária- com 188 pontos foi Rafaelli da Silva Pedroso, do bairro Piola.

Na categoria Mais Bela Simpatia a escolha ficou com Victória Rocha Pedroso com 187 pontos.

E Mariele Duarte conquistou 194 pontos e levou a faixa de Mais Bela Comunitária Plus Size, representando o bairro Piola.

O Mais Belo Comunitário, o primeiro lugar ficou com Isaque Aguilar de Souza, com 191 pontos, do bairro Macedo.

Já o 2° Mais Belo Comunitário com 188 pontos foi Gustavo Barros Escobar, do bairro Restinga e o 3° Mais Belo Comunitário com 187 pontos foi Whagner Lima, do bairro Santo Antônio.

A mesa dos jurados foi composta por Paulo de Tarso-jornalista; Devonise Silva – Assessora parlamentar; Angélica Gindri- Mais Bela Comunitária RS; Edgar lopes- jornalista e Lorrana Franco- Princesa Comunitária RS.

Essa festa já é tradicional em Alegrete que sempre tem uma destacada participação no evento estadual de escolha da Mais Bela Comunitária do RS.

No ano de 2019 a alegretense Angélica Gindri trouxe a faixa para o Município. Este ano, o evento será na Praia Rainha do Sol em Manoel Viana, no próximo dia 7 de março.

Segundo Leandro Japur, a corrida contra o tempo agora, é para conseguir patrocínio para auxiliar no transporte, além de uma boa divulgação para que a representatividade de Alegrete, mais uma vez faça diferença no evento. Além da torcida para que o título seja conquistado pela representante de Alegrete.

Foto divulgação UABA – Alex Starlei