Mais belas comunitárias da UAMA buscam ajuda para representar Alegrete na etapa final

A União da Associação do Moradores de Alegrete- UAMA que integra a FRACAB realizou no último dia 26 de novembro o concurso, online, que escolheu a Mais Bela Comunitária de Alegrete.

As escolhidas Vitoria Lemos- Mais Bela comunitária, Fernanda Pereira – segunda mais bela, Sthepani Duarte – a garota simpatia 2021 falaram sobre o concurso e a expectativa para etapa estadual que será dia 12 no Balneário Pinhal. A terceira mais bela, Raíssa não pode estar presente, porque trabalha.

Acompanharam as meninas, a presidente da UAMA, Débora de Almeida Bernardes e os integrantes da Associação do bairro Medianeira Clébis Moraes e Ronaldo Trindade.

A Mais Bela Comunitária tem uma desenvoltura ao falar e isso se deve ao largo envolvimento no movimento tradicionalista – Conta que com 8 anos iniciou a fazer palestras sobre temas da cultura gaúcha em escolas e piquetes. Sempre teve envolvimento em invernadas de dança e no Movimento Tradicionalista

Eles precisam de ajuda para levar as meninas na final, assim como a torcida que conta pontos nesse concurso.

As empresas de Alegrete estão convidadas a ajudar e colocar seus nomes em propaganda, diz o presidente do bairro Medianeira Clebis Moraes

Já criaram um PIX e qualquer ajuda será bem vinda – 9438752, diz Vitória Lemos (999545390)