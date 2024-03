Mais de 240 atletas brilham na Corrida da Mulher em Alegrete

Com a realização do Sistema Fecomércio, Sesc, Senac e Prefeitura, o evento teve como principal objetivo celebrar o mês alusivo à mulher. O público feminino abrilhantou as provas e emprestou um colorido especial à corrida dedicada a elas.

A largada e a chegada foram no Parque Rui Ramos, local da premiação que brindou todos os corredores com medalhas de participação, além dos troféus e medalhas nas colocações por categoria e classificação geral, aos três primeiros. No kit atleta, uma camiseta foi oferecida a cada um dos participantes. Durante os trajetos, muita superação dos competidores que se desafiaram a cumprir a distância escolhida.

No masculino, Cristiano Fernandes Montanha foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. O atleta alegretense gastou 9 minutos e 41 segundos para vencer os 3 km. No feminino, outra atleta local brilhou. Jucélia Franco da Silva (11’58”) foi a grande campeã dos 3 km.

Na prova dos 5 km, deu o alegretense Valmir de Abreu; ele foi o mais rápido entre os homens. Cravou 18’27” e levou o troféu de campeão. No feminino, Maria das Neves da Silva levou a melhor com o tempo de 26 minutos e seis segundos.

A disputa nos 10 km foi vencida pelo vianense Odacir Rocha Hautter, em 33’07”; ele completou o trajeto que saiu do parque e retornou na Avenida Tiaraju, próximo à entrada do Bairro Saint Pasteurs. Entre as mulheres, o título ficou com Simone Rodrigues dos Santos (45’41”).

Fotos: Alessandro Dorneles Inácio e Paulo Germano