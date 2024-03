Barbeiro de 24 anos está desaparecido em Alegrete; família está desesperada

Share on Email

Ele reside com sua mãe, uma irmã e um sobrinho no bairro Nilo Soares Gonçalves, Zona Leste. A preocupação da família e amigos aumentou após a descoberta de uma carta deixada por Andrey antes de sair de casa, porém, não foi repassado o teor do conteúdo. Andrey, que atua como barbeiro, estava vestindo bermuda, camiseta e tênis preto. “Ele pode estar enfrentando um quadro de depressão”, destacou o pai

A família e amigos estão desesperados por qualquer informação que possa ajudar a localizar o alegretense e solicitam ajuda a toda comunidade. O contato da Brigada Militar ou o número de celular de seu pai, Celso Ferreira, 51 98587-9157 estão como referência.