Mais de 30% dos inscritos não comparecem ao primeiro dia do Enem 2026

A taxa de abstenção no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 chegou a 32%. As provas foram aplicadas neste domingo (8), e o percentual é o maior registrado desde 2020, quando o exame ocorreu em meio à pandemia de Covid-19.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Em comparação com 2025, quando a abstenção foi de 27%, houve um aumento de cinco pontos percentuais no número de candidatos que não compareceram aos locais de prova.

Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, o crescimento está relacionado à ampliação das inscrições de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Neste ano, pela primeira vez, o governo federal adotou a inscrição automática desses alunos, com o objetivo de facilitar o acesso ao exame e ampliar a participação desse público.

O Enem 2026 registrou 5.051.345 inscrições confirmadas, incluindo os estudantes inscritos automaticamente. Durante entrevista coletiva na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, o ministro explicou que o aumento no número de inscritos também influencia o índice de abstenção.

Apesar do percentual geral de faltas, o MEC estima que aproximadamente 250 mil concluintes da rede pública a mais tenham participado do exame em relação ao ano passado.

A projeção do governo é que a participação dos estudantes concluintes da rede pública alcance cerca de 65% em 2026, diante dos 53,8% registrados em 2025. O índice, entretanto, ainda está abaixo da meta de 70% estabelecida pelo Ministério da Educação.