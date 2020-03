Mais de 60% da safra de arroz de Alegrete já foi colhida

Alegrete ainda está em plena colheita de arroz e a movimentação de caminhões é intensa das lavouras em direção à cidade.

Dos 53. 290 ha plantados, de acordo com o 9º Nat do IRGA, já foram colhidos 60% da área cultivada no Município. O técnico orizícula, Nilton de Oliveira, diz que a colheita, em Alegrete , se entenderá até a metade do mês de abril.

Informa que a produtividade está se mantendo, na média, dos últimos anos em 8.500 quilos por hectare. A quebra poderá ficar por conta do excesso de calor e a luminosidade que poderá afetar o rendimento dos grãos, explicou o técnico.

A área com maior concentração de lavouras no Município é da região do 2º Subdistrito no Itapororó.

Nas indústrias que recebem o produto é intendo o movimento de caminhões que formam filas à espera das descargas que inclui uma série de fases que devem ser cumpridos e isso, também, requer mais espera para quem está para descarregar.