Mais de 800 pessoas vão trabalhar na eleição em Alegrete

As eleições para escolha do presidente do Brasil, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais serão em outrubro, mas o trabalho da Justiça Eleitoral iniciou há um bom tempo.

Além de organizar todas as sessões eleitorais de Alegrete, o trabalho da equipe do Cartório Eleitoral também é ajustar a disponibilidade dos mesários, os que trabalham no dia da eleição.

As convocações estão chegando pelos Correios a todos os que já têm Cadastro na Justiça.

No total, são necessários 804 pessoas para trabalhar no dia da eleição em 2 de outubro- primeiro turno. Sendo 772 mesários e 32 administradores de prédio.

São 193 sessões eleitorais em Alegrete, sendo 9 no interior do Município. Passo Novo(2); Durasnal(2); Caverá (1); Jacaquá(1) e Silvestre (1).

A equipe, de acordo com Roberta Bortoluzzi, analista judiciário também é buscar voluntários para trabalhar no dia da eleição. Quem quiser pode buscar o cartório na Rua Luiz de Freitas, 206 no Centro de Alegrete ou pelo fone 3422- 1635.

Se houver segundo turno a eleição será no dia 30 de outubro.