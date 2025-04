Mais de R$ 1,4 milhões foram entregues pela Sicredi Essência para entidades em 2025

Share on Email

O evento ocorreu simultaneamente nas cidades de Alegrete, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, São Gabriel, Cacequi, Santana do Livramento, Uruguaiana, Itaqui, Maçambará e Barra do Quaraí.

Durante o evento, o presidente da Sicredi Essência, Zeca Menezes, apresentou o panorama geral dos investimentos sociais da cooperativa, destacando o impacto das cooperativas nas comunidades.

“Ao realizarmos o Fundo Social, estamos cumprindo com um dos sete princípios do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), que são parcerias e meios de implementação para fortalecer o desenvolvimento sustentável,” informou o presidente.

Números do Fundo Social

Em nível nacional, o Fundo Social, em seis anos, já investiu mais de R$ 245 milhões em 24,3 mil projetos.

Na região da Sicredi Essência, que atua em diversas cidades do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo, o investimento atual chega a R$ 5,5 milhões, distribuídos em 424 projetos.

No RS, o Fundo Social é realizado há 6 anos e já distribuiu cerca de R$ 4,7 milhões para 372 projetos. Somente este ano, serão desenvolvidos para 66 projetos, nas áreas de educação e cultura, empreendedorismo, saúde e segurança.

Os valores do Fundo Social, são oriundos de 1% do incremento dos depósitos, limitado a 2% das sobras líquidas da cooperativa obtidas no ano anterior, para apoiar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades em que está inserida.

Projetos Contemplados em Alegrete e Manoel Viana

Neste ano, nas cidades de Alegrete e Manoel Viana, foram contemplados 11 projetos, que receberão o valor de R$ 165, 2 mil. Conheça:

Projetos contemplados em Alegrete

Arte e Renda – CPM da Escolha Waldemar Borges

Formando Campeões – Comunidade em Movimento

Startup Pampa 2025 – Fundação Maronna

Eletroposto Sustentável do Campus Unipampa – Sindicato Rural

Gurias Of Code – Sindicato do Comércio Varejista de Alegrete

Escola de Gestão Esportiva – Sociedade Esportiva Cruzeiro

Mulheres Empreendedoras Rurais: Valorização da Produção Local – Associação dos Produtores do Rincão do 28 de Alegrete

Projetos contemplados em Manoel Viana

A força do empreendedorismo feminino na comunidade rural da Barragem do Itu em Manoel Viana – Associação da Barragem

Espaço para Brincar e Aprender – ACPPML

Produção e comercialização: o empreendedorismo a partir do cooperativismo escolar – CPM Escola Paulo Freire

Câmbio em Movimento – Grupo Amigos para Sempre