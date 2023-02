Mais dois médicos concluem programa de residência na Santa Casa de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Kelen Marques de Souza e Dion Lenon Fioravante Almeida foram avaliados por uma banca formada por médicos integrantes do corpo clinico do hospital. Integraram a banca os médicos Décio Sampaio Peres, Júlio Rigol e Alexandre Alderete. Os Médicos orientadores foram Rosângela Montenegro e Sandro Carbonel, ambos preceptores do Programa de Clínica Médica.

Kelen apresentou seu trabalho sobre o “Perfil Clínico de Pacientes Internados na UTI COVID-19 no Hospital Santa Casa de Alegrete – Comparação entre os dois poços da Pandemia”, enquanto que Dion Lenon abordou trabalho com o tema “Estudo comparativo das internações por insuficiência cardíaca versus outras causas na enfermaria Posto 2 do Hospital Santa Casa de Alegrete”.

Para Roberto Segabinazzi, presidente da Santa Casa, o hospital tem consciência da sua responsabilidade, enquanto promotor de saúde nas suas comunidades e vem atuando com muita segurança nas questões que envolvem educação e pesquisa.

O Programa de Residência Médica da Santa Casa de Alegrete surgiu em 2013, por meio de um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal e é uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu.

Em todos os programas são desenvolvidas atividades práticas, sob a forma de estágio hospitalar supervisionado por preceptores e especialistas, cumprindo uma carga horária de 60 horas semanais, incluindo um plantão de 24h. As atividades teóricas, seminários e estágios seguem as normas estabelecidas por cada Programa de Residência Médica, conforme Resoluções da CNRM.

A Santa Casa já formou 24 médicos residentes desde que foi implantada e a cada novo ciclo conta com 4 vagas para médicos residentes, sendo 2 na Clínica Médica e 2 na Psiquiatria.