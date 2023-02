Padre José Artur Friggi morre aos 67 anos

Morreu nesta manhã(3), o Padre José Artur Friggi, Vigário Geral da Diocese e Cura da Catedral de Uruguaiana. Ele estava hospitalizado na Santa Casa e não resistiu a complicações no quadro de saúde.

Pe. José Artur Friggi, destacado pelo seu bom humor, não perdia oportunidades de brincar com as situações do dia a dia.

Marcou presença em várias paróquias da diocese e se tornou um homem dedicado a Campanha de construção do Santuário de Nossa Senhora Conquistadora, em Uruguaiana.

Nascido em 28 de junho de 1955, em Nova Esperança do Sul – RS, cresceu na localidade denominada de Capão Grande, à época pertencente à cidade de Santiago – RS. Seus pais eram Clarindo Friggi (In memoriam) e Elsa Deponti Friggi (In memoriam). Ingressou como vocacionado adulto ao Seminário. Ao longo de sua formação esteve no Seminário Menor Sagrado Coração de Jesus, em Uruguaiana e no Seminário Maior Irterdiocesano Imaculada Conceição, em Viamão – RS.

Foi ordenado presbítero por Dom Augusto Petró em 19 de dezembro de 1987, no Ginásio do Colégio Medianeira, em Santiago – RS. Escolheu como lema para o seu ministério a frase do Evangelho de João: “Consagro-me por eles para que também eles sejam consagrados pela verdade” (Jo 17,19).

Após ordenado, atuou como Vigário Paroquial na Paróquia São Patrício, em Itaqui, de 1988 a 1990. Foi Pároco na Paróquia São João Batista, em Quaraí, de 1991 a 2005. Após, foi Pároco na Paróquia São Miguel, em Uruguaiana, de 2006 a 2012.

Assumiu como Pároco em Alegrete, na Paroquia Imaculada Conceição, a 27 de janeiro de 2013, permanecendo até janeiro de 2018.

A Missa que marcou a sua despedida, conforme o jornalista Alair Almeida, à época, centenas de pessoas lotaram a Igreja Matriz de Alegrete. Muitos não resistiram e foram às lágrimas enquanto o religioso agradecia pela oportunidade de ter prestado serviços na paróquia desta cidade.

Foram cinco anos de convivência com os católicos de Alegrete período em que, pelas suas contas, rezou em torno de 2,5 mil missas. Suas palavras carregadas de emoção foram de que o tempo que atuou em Alegrete foi um tempo de expressão de amor e que sai diferente como chegou.

No dia 04 de fevereiro de 2018, tomou posse como Pároco da Catedral de Santana, em Uruguaiana, assumindo também a função de Vigário Geral da Diocese.

Durante bom tempo de seu ministério, doou-se incansavelmente em frentes como o trabalho com a Bíblia, a Pastoral Presbiteral e a concretização do sonho da construção do Santuário Diocesano de Nossa Senhora Conquistadora, em Uruguaiana. Pe. Artur estava internado no Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, desde o dia 20 de janeiro.

Com informações Diocese de Uruguaiana