Mais lojas aderem a Black Friday em Alegrete

Com a marcação nas vitrines, com as cores amarelo e preto que identificam a Black Friday, os consumidores podem conferir alguns descontos em lojas de eletrodomésticos, calçados, farmácias, dentre outras.

cadeiras em oferta

Por exemplo estamos em plena copa do mundo e as lojas de eletro tem vários itens com descontos na Black Friday. Em uma loja de rede uma TV de 60 polegadas de 4.399 agora está por 3.399. A de 50 p de 2.999 está por 2.599.

Calçados saldos de verão em uma loja estão com 50% de descontos. Também se inclui até fraldas com descontos da black friday com pacotes de 41 reais por 31,99.

O evento acontece sempre na última sexta- feira do mês de novembro e surgiu nos Estados Unidos como a sexta- feira negra.