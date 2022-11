Trabalhadora é atacada por cães ferozes, na Sepé Tiaraju

Uma moradora, do bairro Sepé Tiaraju, foi atacada por dois cães e teve ferimentos nas pernas e na mão esquerda. Juliana Gomes dos Santos de 36 anos, falou com o PAT, ela descreveu que estava a pé, em direção ao trabalho, na Vila Militar.

Conforme a trabalhadora, três cães que ela nunca tinha visto, dois de porte grande, saíram para rua e passaram a atacá-la. “Eles começaram a me morder e eu entrei em desespero. Comecei a gritar por socorro até que a proprietária saiu na rua e eles pararam. O estrago não foi maior, em razão do meu guarda-chuva, mas foi muito assustador.

Na sequência, liguei para a minha patroa que, na hora, foi até o local e me levou para a UPA onde fui medicada e levei pontos nas pernas e na mão”- narrou.

Juliana disse que fez a publicação em seu perfil no facebook, para que não aconteça com outras pessoas, principalmente, com crianças e idosos. Ela disse que a dona dos animais, não falou com ela no momento do ataque, porém, depois o esposo de dela foi até a residência e conversaram.

Até então, Juliana não soube informar se os animais se soltaram ou o que aconteceu.