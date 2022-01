Mais um assalto à mão armada em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com os proprietários, um dos indivíduos esteve na loja na semana passada perguntando sobre alianças, e ele ficou desconfiado.

Por volta das 9h50min, de hoje, ele entrou na óptica e anunciou o assalto. Com um revólver na cintura, colocou em uma sacola, que carregava, relógios e jóias. Eles ainda não sabem informar o valor da mercadoria que foi subtraída. Um outro indivíduo também entrou na loja e colocava a mão na cintura dando a entender que também estava armado.

Na sequência, eles saíram da empresa, foram até a lateral do banco Santander onde estava a moto e fugiram em direção a escola Demétrio Ribeiro.

Um dos proprietários destacou que eles estiveram na outra loja que fica na rua General Neto, cerca de 10 minutos antes do assalto na General Sampaio. Um vendedor ambulante, disse que os dois indivíduos estiveram no calçadão e efetuaram compras com ele de um óculos e um fone.

Criminosos armados assaltam posto de combustíveis em Alegrete

As características são as mesmas dos indivíduos que assaltaram um posto de combustíveis na tarde de ontem, porém, a moto, hoje, era vermelha. A ação durou cerca de 5 minutos e ninguém ficou ferido.

Um homem é branco e alto, já o outro tem a pele negra, também alto e magro.

A Brigada Militar foi acionada e está realizando buscas. Informações dão conta que os criminosos saíram em direção ao Trevo do Arco.