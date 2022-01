Ciclistas de Alegrete trazem bons resultados da Copa São Borja de MTB

No último domingo (16), foi realizada na cidade de São Borja, a 1ª etapa (Verão), da Copa São Borja de Mountain Bike.

A prova contou com dezenas de atletas de cidades da região e ciclistas do Uruguai. A cidade de Alegrete foi bem representada na prova conquistando excelentes colocações com três atletas do município.

Trajeto de 42 km passou pelo Rincão da Estiva

Na categoria elite o alegretense Erlan Aita foi prejudicado por falta de sinalização. Depois de liderar a metade dos 42 km com folga, o atleta acabou errando o traçado e perdeu a primeira posição.

Mesmo assim, Aita finalizou a prova na terceira colocação. O vencedor na elite foi o ciclista Régis Garcia da cidade de Santa Rosa. Os outros dois bons resultados dos alegretenses foram conquistados na categoria master B.

Erlan foi o 3º na elite da prova

Com uma prova tranquila, embora sob um calor de 40º C na localidade do Rincão da Estiva Valduga onde a etapa foi desenvolvida, Nei Edgar Prestes e Claudino Garrido andaram quase toda prova juntos, liderando a categoria.

Nei Edgar faturou o título na master B

No final, com uma parte mais técnica Nei disparou na frente e cruzou a linha de chegada em primeiro na master B, deixando o conterrâneo Claudino Garrido na segunda posição.

Claudino Garrido comemorou a segunda colocação na categoria

A competição é organizada Grupo Integração de ciclismo São Borja com apoio da prefeitura, Corsan, 2º RCMec, Sesc e Rota Smart. Esta foi a etapa verão e a ideia dos organizadores e manter um calendário de provas durante o ano inteiro.

Trajeto foi sob um sol escaldante

Fotos: reprodução