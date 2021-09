Mais um dia para avançar na vacinação; confira grupos e locais

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que a vacinação contra a Covid-19 continua nesta quarta-feira, 29, a partir das 08h30 e acontece durante o horário de funcionamento das UBSs. Confira os grupos e locais.

Vacinação com a 1ª dose:

A vacinação com a 1ª dose contra a Covid-19 para adolescentes de 16 e 17 anos acontece no PAM e no CSU. Para se vacinar é necessário apresentar documento de identidade e CPF. Os adolescentes devem estar acompanhados de pais ou responsáveis e assinar uma autorização no ato da vacinação.

No PAM também acontece a vacinação com a 1ª dose para pessoas de 18 anos ou mais e gestantes (18 anos ou mais).

Vacinação com a 2ª dose:

Segundo a SMS, também acontece a antecipação da 2ª dose da vacina PFIZER para agendados para os dias 14/10, 22/10 e 27/10, conforme orientação de intervalo de 08 semanas para o fabricante Pfizer/Wyeth, de acordo com a resolução Nº 316/21 – CIB/RS. No PAM e UBSs Vera Cruz, Prado, Piola, Boa Vista, Vila Nova, Centro Social Urbano, Nova Brasília, Dr. Romário e Rondon.

Usuários com doses anteriores em atraso da vacina Pfizer poderão se dirigir às mesmas unidades.

Vacinação com a dose de reforço (3ª dose):

A vacinação com a dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19 continua no PAM e no CSU. A dose de reforço é destinada a idosos com 70 anos ou mais, que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 6 meses. Imunossuprimidos também poderão se vacinar, nos mesmos locais, desde que tenham recebido a 2ª dose há, no mínimo, 28 dias. A 3ª dose da vacina Covid-19, conforme nova orientação do Estado, está liberada para as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Para fazer a vacina os usuários devem levar carteira da Vacina Covid-19 e atestado ou exame comprobatório.