Retomados jogos da Várzea em Alegrete

Essa parada desmobilizou equipes que começam a treinar e voltar às atividades – fazendo desse esporte uma grande integração.

Hamud Maruf, Vice-presidente da Liga, informa que os jogos foram retomados nos campos e agora acontece o campeonato. Quinta Copa dos Campeões do Palmeiras com a participação de 10 equipes na categoria 40 anos.

Jogos da várzea em Alegrete

Ela informa também que serão retomados os jogos nos campos da Praça da Juventude com o primeiro Torneio da LAF- Loja Tá Barato para Caramba. Esse campo apresenta problemas nos vestiários que estão servindo de moradia e a LAF aguarda decisão judicial para retomá-los para que as equipes possam usar.

No total são 50 equipes envolvidas em torneios da Liga de Futebol Amador de Alegrete que disputam jogos nos campos da várzea. Essa volta faz com que famílias e quem gosta desse esporte vão para a beira dos campos assistir as partidas de futebol.