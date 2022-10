Mais um guri de Alegrete em destaque no Novo Hamburgo

O alegretense Eric Gomes Paim é mais um integrante do elenco Sub-15 do Novo Hamburgo. O guri é filho do casal também de Alegrete Tiago Nunes Paim e Patrícia Gomes Paim, e sonha em jogar num clube profissionalmente.

Em julho de 2019, ele esteve na redação do Portal Alegrete Tudo. Com 12 anos foi o único brasileiro a integrar o Club Atlético Independiente – CAIAB da Argentina no 39º Efipan. Com passagens na TS Sport, Eliseos, AABB e Marítimo Alegrete, Eric acabou disputando o Efipan pelo segundo ano em 2022, no Flamengo de Alegrete.

O guri teve um bom desempenho pelo rubronegro e foi sondado pelo Noia que acabou levando Eric.

Com alguns jogos disputados com a camisa do gigante do Vale, Eric já marcou gols e foi responsável por assistências. Ele vai disputar uma competição em Belo Horizonte na próxima semana, defendendo o Novo Hamburgo ao lado do conterrâneo Murilo Gomes, junto com o elenco Sub-15 do Noia.

Eric é um guri abençoado, garante o pai Tiago. Sempre buscando a Deus e firme em seus propósitos, vai trilhando sua trajetória para alcançar seu objetivo, destaca Paim. Ele não esquece de agradecer o técnico Jesus Antunes e Thiago Marmo pelo auxílio e preparação com Eric. “Foram uns gigantes com o Eric, ajudaram no que eles puderam para ele chegar onde está”, menciona o orgulhoso pai do jogador.

Fotos: acervo pessoal