Alunos aprendem com projeto acesso à ciência da RGE e Museu Itinerante da PUC

O projeto de Acesso à Ciência da RGE trouxe a Alegrete o Museu Itinerante de Tecnologia da PUC – RS.

Dentro do ginásio da Escola Oswaldo Aranha alunos de escolas da Rede Munnicipal tiveram acesso a vários aparelhos e experimentos do Museu da PUC.

As escolas foram agendadas, anteriormente, pela Secretaria de Educação do Município.

Um dos que mais chamou atenção foi o girocópio humano em se formou para que os alunos pudessem experimentar como é a sensação de um astronauta no espaço.

Hemilly Oleques, 13 anos, da EMEB Marcelo Faraco diz que sentiu um pouco de medo mas adorou a experiência e a mostra em geral.

O mesmo disse Gustavo Jardim, da mesma escola, que gostou por ser bem interessante aprender um pouco mais sobre ciências.

Quatro técnicos administrativos da PUC acompanham o Museu Itinerante que vai visitar este ano 15 cidades e em 2023 mais 15. São 40 minutos de cada escola quando atendem uma média de 150 estudantes.

No largo do Centro Cultural, também patrocinado pela RGE, uma carreta apresenta o teatro Tange -eficiência energética

Os pequenos da EMEB Franscisco Carlos passaram pelo teatro em que interagem numa viagem futura de 2022 a 2072 numa comunidade sem luz – Sem Lúmem.

A vice-diretora, Rosa Cunha diz que os alunos adoraram e que o teatro é bem interessante no sentido de fazer com que aprendam sobre energia, e seu uso de formna eficiente.

Sandra Possane da equipe de marketing do teatro explica que as crianças começam com um mapa em que vão buscando o buraco negro e vão achando as peças do gerador até montá-lo e salvar a comunidade com a geração de energia.

Também é enfocado a eficiência energética e respeito ao meio ambiente, para se pensar no Planeta a longo prazo, falou Sandra Possane.