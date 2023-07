Homem é preso em flagrante por agressão à companheira

Uma mulher de 49 anos relatou aos policiais que havia sido agredida pelo seu companheiro com um soco, atingindo-a nas costelas. O casal estava junto há cerca de oito meses.

Ao chegarem à residência, os policiais constataram que o homem de 44 anos já havia deixado o local. Diante do relato da vítima, que mencionou agressões e ameaças, ela foi encaminhada à delegacia de polícia, onde solicitou medidas protetivas contra o agressor.

Após concluir o registro da ocorrência, os policiais acompanharam a mulher de volta para casa. No entanto, ao chegarem, encontraram o acusado, que estava alterado e apresentava sinais de embriaguez. Ele afirmou aos policiais que ninguém poderia entrar em sua casa sem sua autorização e se intitulou como “vulgo Faísca”. Além disso, proferiu novas ameaças à mulher.

Diante do comportamento agressivo e das ameaças, os policiais realizaram a prisão do indivíduo, levando-o à Delegacia de Polícia. Em contato com a delegada de plantão, foi determinada a prisão em flagrante do agressor, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de proteção à vítima.