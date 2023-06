Mais uma moto furtada, desta vez, na rua Barão do Amazonas

Share on Email

Uma moto Honda CG Azul, placa ILA 3792, foi furtada na manhã desta sexta-feira(30), na região Central de Alegrete.

Segundo informações do proprietário, o veículo estava estacionado em frente a loja Estar Acabamentos, na rua Barão do Amazonas, Centro. Ele deixou no início desta manhã e quando foi sair ao meio-dia, já não a encontrou mais.

O proprietário fez o registro na Delegacia de Polícia e solicita toda ajuda necessária, pois o veículo é usado para se deslocar ao trabalho.