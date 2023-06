Share on Email

DECRAB/Alegrete registra redução de 50% nos abigeatos

De acordo com o delegado Ewerton Melo, titular da DECRAB/Alegrete, os acusados estavam sendo monitorados há semanas devido à prática recorrente de furto, receptação e comércio ilegal de combustível. Após investigação, os policiais civis conseguiram realizar a prisão em flagrante dos autores no momento exato em que estavam subtraindo combustível de um caminhão pertencente a uma empresa de Alegrete. A ação ocorreu em uma borracharia às margens da BR 290, próximo a Rosário do Sul, que, coincidentemente, era de propriedade de um dos presos.

Durante a operação, mais de 700 litros de diesel foram apreendidos, além de uma arma de fogo com numeração raspada/suprimida, encontrada em posse do receptor do combustível. A quantidade significativa de combustível indica a amplitude das atividades ilícitas dos criminosos envolvidos nesse esquema.

Os indivíduos presos, de 46 e 54 anos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Rosário do Sul para a realização dos procedimentos legais de flagrante delito. Posteriormente, serão levados ao presídio local, onde permaneceram à disposição da Justiça.

O sucesso dessa operação é resultado do trabalho incansável e da dedicação dos policiais envolvidos, que atuaram de forma estratégica e eficiente para desmantelar essa organização criminosa em furto qualificada, receptação e comércio ilegal de combustível. A atuação conjunta da DECRAB/Alegrete e 1ª DP de Alegrete demonstra a importância da integração e do compartilhamento de informações entre as diferentes instâncias da Polícia Civil.