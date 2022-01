O adeus a Celso Prodócimo foi de comoção e reverência

Muita comoção marcou a despedida ao empresário Celso Prodócimo, na tarde de ontem(28), em Alegrete.

Um grande cortejo acompanhou o carro Funerário da Angelus que transladou o corpo de Santa Maria a Alegrete. Em frente à churrascaria, nas imediações da BR 290, familiares, funcionários e amigos aguardavam para seguirem até o Cemitério Publico Municipal de Alegrete. Natural de Paim Filho, Celso chegou em Alegrete na década de 80 e, com muito trabalho “ergueu” com as próprias mãos o prédio que é sede da Churrascaria Prodócimo. Muitos amigos emocionados e incrédulos com sua morte destacaram o grande homem, de um coração imenso, com muita bondade e honestidade.

O cortejo passou pelas principais Avenidas de Alegrete. “Muitas são as testemunhas de uma trajetória pautada na dedicação ao trabalho e à família. Ele sempre teve um olhar diferenciado a todos os trabalhadores que passavam pela churrascaria, em especial aos caminhoneiros, algo que também foi responsável por seu sustento. Antes de ter o primeiro restaurante,Celso era caminhoneiro” – disse um amigo.

O bifão na labareda, sempre foi a grande referência. Um homem de uma conduta ilibada e idoneidade moral. Celso foi o responsável por elaborar uma campanha e reformar a Paróquia Nossa Senhora da Conquistadora do bairro Santos Dumont. Ele também esteve presente na construção da Pizzaria Ricci, empreendimento administrado pelo filho.

Há muitos testemunhais de que Celso era uma pessoa muito humana, auxiliava inúmeras pessoas sem dar publicidade . A sede da Churrascaria Prodócimo, às margens da 290, que foi construída há cerca de cinco anos, teve a participação efetiva do empresário.