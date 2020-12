Mais uma vez, o grupo Ritt surpreende iluminando o Natal dos alegretenses

Um anoitecer diferente surgiu em Alegrete na noite desta sexta-feira, 4.

O Grupo Ritt trouxe mais uma vez um motivo para os Alegretenses sorrirem. Dessa vez, iluminou a ponte Férrea em alusão ao Natal, data que celebra a vida, a esperança e o amor, ingredientes tão necessários aos dias de hoje para as pessoas.

A ação visa despertar a magia do Natal, em um ano totalmente atípico, devido a pandemia da Covid-19.

Motivados a fazer a diferença por Alegrete, a Ritt traz mais esse brilho para a cidade, inovando e promovendo o envolvimento da comunidade.

A Ritt agradece os envolvidos no projeto e pede a todos que não deixem de acreditar no poder do Natal e que a fé, saúde, esperança e o amor os acompanhe em 2021.