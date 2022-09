A força do agro marcou o desfile cívico no 7 de Setembro

As festividades do bicentenário da Independência do Brasil começaram cedo em Alegrete, com um dos maiores desfiles – cívico militar que o Município já presenciou e, dentre as atividades realizadas neste 7 de Setembro, a população também, prestigiou um desfile de tratores, máquinas agrícolas e caminhões.

Diante do público, a passagem dos veículos serviu para um momento de elogios a um dos setores que mais movimentam a economia brasileira: a agropecuária.

O desfile contou com 100 tratores e mais 100 veículos entre máquinas e caminhões que exibiram a bandeira brasileira. O evento ocorre no momento em que o país se destaca como um dos protagonistas da segurança alimentar mundial. O Brasil deixou de ser um importador para ser exportador e o terceiro maior produtor de alimentos do mundo.

Sendo que, Alegrete é o 4º maior produtor de arroz do Brasil. Aviões agrícolas também sobrevoaram a Praça.