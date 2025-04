Manoel Viana é uma das três cidades que vai ganhar potente radar meteorológico

Apesar de ser uma das regiões mais atingidas por eventos extremos nos últimos anos, o Vale do Taquari não terá um equipamento instalado diretamente.

O contrato prevê investimento de R$ 186,5 milhões com vigência de dois anos e a contratação da empresa será realizada em 24 de abril, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os equipamentos terão operação ininterrupta, com meteorologistas responsáveis por emitir boletins em tempo real, com previsões de chuva, vento, temperatura e condições marítimas, visando alertas de curtíssimo e curto prazo.

Prazos de entrega variam: até 10 meses para Manoel Viana, 1 ano e 4 meses para Pelotas e 1 ano e 8 meses para Soledade.