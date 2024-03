Manoel Viana – pérola do Ibicuí – comemora 32 anos

Com sua economia baseada na produção agropecuária, o Município está às margens do caudaloso Rio Ibicuí e da RS-377 e ostenta o principal balneário da Região – Rainha do Sol. O censo do IBGE de 2022 aponta que Manoel Viana tem 6.801 habitantes.

Nesta quarta-feira é feriado na cidade, e a Prefeitura promoveu, na última semana, alguns eventos esportivos e culturais alusivos ao aniversário do vizinho município. E hoje tem show com o grupo Vingadores da Vaneira.

A localidade teve inicialmente o nome de Passo Novo do Ibicuí, localizado no 3º Distrito de São Francisco de Assis. A localidade foi escolhida por ser o local mais apropriado para a passagem de cavaleiros e carreteiros que realizavam o intercâmbio comercial entre as regiões da Fronteira Oeste e das Missões.

O povoado conservou o nome até a promulgação do decreto-lei nº 7589, de 29 de novembro de 1939, quando foi elevado à categoria de vila, passando a se chamar Vila de Manoel Viana, nome este em homenagem ao coronel Manoel Viana, em agradecimento pelos serviços prestados (1908 a 1916).