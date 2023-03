Marcieli Vieira e Odacir Hautter vencem Corrida alusiva ao Dia da Mulher em Alegrete

No último domingo (19), foi realizada a I Corrida Dia da Mulher, prova com 200 participantes, sendo 100 atletas mulheres.

O evento foi uma realização da Prefeitura em parceria com o Sesc e apoio das empresas Moda e Magia, Óptica Rosso e do 6° RCB.

No feminino, Marcieli Vieira precisou de 22 minutos e 23 segundos para cruzar a linha da chegada. Um percurso de 5 km exigiu dos participantes que ainda tiveram a temperatura alta como obstáculos durante o trajeto.

Alegretense mora em Santa Maria e venceu prova em sua cidade natal

Vianense Odacir, venceu mais uma prova

Entre os homens, o vianense Odacir Hautter venceu com o tempo de 16 minutos e 39 segundos. A vencedora entre as mulheres é alegretense, mas reside em Santa Maria. Ela é integrante da LS assessoria esportiva. Além de Marcieli, completaram o pódio no feminino, Jucélia Franco (22’33”), em terceira Sabrina Bruscato (23’10”), Simone Santos foi a quarta colocada (23’15”), e Deise Schuster (24’40”), fechou as cinco da geral entre as mulheres.

No masculino, subiram ao pódio além do campeão Odacir, o alegretense Vitor Kotulski (17’35”), Vinícius Guimarães (17’48”), Rodrigo Goulart (18’05”), em quarto e Eduardo Pastorio (18’16”), quinto colocado.

A prova premiou os cinco primeiros na geral masculino e feminino com troféus e medalhas e nas categorias, os melhores receberam medalhas.

O evento contou com boa presença do público no local de largada e chegada(Praça dos Patinhos), e participação de grupos de corrida locais e de outras cidades. Todos participantes receberam uma camiseta alusiva ao evento.

Confira os vencedores nas faixas etárias da prova:

Fotos: M2G Produções/Alegrete-Correr