1ª Cavalgada envolveu e homenageou mulheres no Mariano Pinto

Ainda dentro da Programação da 24 ª Semana da Mulher foi realizada, no dia 19 na localidade do Mariano Pinto, a 1ª Cavalgada da Mulher do CTG Sentinela do Ibicuí.

O vice-prefeito Jesse Trindade dos Santos, o vereador Cléo Trindade e a Secretária Iara Caferatti prestigiaram o evento.

Mulheres da localidade, a vereadora Dileusa Alves e convidados participaram da Cavalgada. O evento se revestiu de importância por ser descentralizado e reunir um grupo expressivo de mulheres, comentou a vereadora.

“Temos que valorizar, inclusive, as mulheres rurais, que junto com seus companheiros trabalham no interior de Alegrete e merecem todo o cuidado”, salientou.

Também houve distribuição de brindes e a confraternização com um churrasco e uma grande participação da comunidade do Mariano Pinto

Idelcina Noetzold, professora e patroa do CTG Sentinela do Ibicuí, uma das que organizou a cavalgada, disse que ficou satisfeita ,visto que estão retomando as atividades no CTG com objetivo de congregar aquela comunidade – distante mais de 50km da cidade.