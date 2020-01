Márcio Amaral reassume o cargo e faz vistoria em obras

Um dos primeiros compromissos do prefeito Márcio Amaral, ao reassumir na manhã de segunda-feira(13) a chefia do Executivo, depois de uma semana de férias, foi de acompanhar o reinício das obras de pavimentação da avenida Tiarajú até entroncamento com a ERS 377.

Os moradores da zona leste, especialmente do bairro Saint Pastous e adjacências, acordaram hoje com o barulho das máquinas da Construtora Alegretense que toca o projeto de pavimentação da avenida Tiarajú, fruto de convênio entre o Estado e o Município. Serão mais 2,3 Km de pavimentação até a rótula da ERS 377 e o prazo máximo de conclusão é de 60 dias, mas acredita-se que bem menos do que isso e o asfalto estará pronto. Para o morador Vitor Cardoso, do Bairro Ulisses Guimarães, era o que todos esperavam e aquela avenida ficará muito boa para o escoamento do trânsito.

O prefeito Márcio Amaral, acompanhado dos secretários Paulo Salbego, do Planejamento, Jetter Souza, da Infraestrutura, mais o engenheiro Carlos Alexandre Machado, inspecionaram obras de pavimentação nos bairros Saint Pastous, Ulisses Guimarães e Nossa Senhora Conceição. Na rua Açucena, está sendo feito o calçamento com blocos intertravados de três quadras, a cargo da empresa Pampa Infraestrutura. Já a rua Guabiju foi concluído e liberado o calçamento de uma quadra também com blocos intertravados. Ainda no Lote 9, há mais duas quadras na rua Crisântemos, duas quadras na rua Palmeira e uma quadra na rua Hortênsias. Na zona Leste, o PAC compreende a pavimentação de 10 quadras no Bairro Dr. Romário, com previsão de início para o mês de março próximo.

Também estão sendo realizadas obras de calçamento na rua Felipe Soares, bairro Saint Pastous, parte do Lote 10 do PAC. Moradores da rua Izidoro Aurélio, no mesmo bairro, abordaram o prefeito Márcio e encaminharam verbalmente solicitação no sentido de pavimentar essa via, colocando-se à disposição para formar parceria.

O programa de pavimentação do PAC nos bairros Saint Pastous, Nossa Senhora Conceição Aparecida e Ulisses Guimarães abrange 13 quadras, das quais 4 já estão prontas. O prefeito Márcio Amaral, além de inspecionar as obras de calçamento, verificou também a parte de escoamento das águas com a implantação de caixas de inspeção ou boca de lobo.

Problemas de alagamentos

Um grupo de moradores do final da rua Ana Percília Ferreira Rodrigues, no bairro Nossa Senhora Conceição Aparecida, aguardava a presença do prefeito Márcio para encaminhar pedido de solução para alagamentos nas casas daquele local. Os moradores se queixaram de que, em dias de inundação, a situação vira um caos. Sem demora, o prefeito Márcio e os secretários Salbego e Jetter encaminharam uma solução e o serviço de melhoria deverá ser feito, se o tempo colaborar, já neste sábado.