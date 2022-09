Zona Leste registra onda de furtos/arrombamentos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Número de furtos/arrombamentos teve um aumento considerável nos últimos meses em Alegrete.

Diariamente, no mínimo três vítimas realizam ocorrências na Delegacia de Polícia. São em locais distintos, entretanto, é possível perceber que, a maioria das vítimas são moradores de bairros da Zona Leste da cidade.

Os ladrões estão invadindo casas e estabelecimentos comerciais, além disso, um dos alvos mais frequente dos últimos dias tem sido fios de cobre.

Os furtos/arrombamentos podem ter uma ligação direta com o aumento do consumo de drogas, outro dado alarmante no Município.