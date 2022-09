Cerro da Sepultura conta um pouco da história de cemitérios nessas elevações em Alegrete

Alegrete está numa região que figura entre grandes planícies e áreas mais onduladas de coxílias com a presença dos chamados cerros.

Outra particularidade do Município é que famílias que viviam no interior costumavam enterrar seus entes em cemitérios em cima dessas elevações.

Um bem conhecido em Alegrete é o Cerro da Sepultura, no Parové. Além da beleza natural de sua formação, o que também chama a atenção é o número de cemitérios que, lá no alto, guardam restos mortais e histórias de famílias que, até hoje tem moradores naquela região de Alegrete.

Conforme o historiador, Anderson Correa, o fato de sepultarem pessoas em jazigos em cima de cerros pode ser atribuída aos antigos como se pudessem deixar os que amavam mais próximos do céu.

Um fato é certo, as dificuldades que as pessoas enfrentavam para chegar com os corpos até o alto, num ritual de despedidas comuns em todos os sepultamentos. A subida era a cavalo ou em carroças, mas sempre com o mesmo sentimento de quem se despede de qualquer ente querido.

E assim como o Cerro da Sepultura, no Parové, existem vários no interior do Município em que se vê de longe os cemitérios, lá no alto, e contam um pouquinho da história do maior Município do RS.