Mardegan Máquinas, em novo endereço, com ferragem, locação de máquinas e geradores para construção civil

A cidade de Alegrete, há mais de 23 anos, contempla os excelentes serviços prestados pela família Mardegan, dando suporte aos trabalhadores do campo e da cidade, no que refere-se à assistência técnica, manutenção e venda de motosserras, roçadeiras, geradores, motobombas, sopradores e tratores de cortar grama.



E, para celebrar uma história de muito trabalho e dedicação, no início deste ano, inaugurou sua sede. Em novo endereço, localizada na rua José Bonifácio, 392 (prédio da antiga Minuano Eletrificação) a empresa Mardegan Máquinas está mais ampla, moderna, com estacionamento próprio e a novidade que veio para somar é a ferragem completa com tudo que você precisa para desenvolver um trabalho de qualidade e o serviço de locação de máquinas e geradores para construção civil.



A empresa, atualmente, conta com uma equipe de dez colaboradores totalmente treinados e mantém o propósito de continuar evoluindo, oferecendo os melhores serviços do segmento.

A TRAJETÓRIA:



Do conhecimento de um homem simples do campo se fez Mardegan Máquinas.

Uma história construída com muito trabalho e perserverança. É desta forma que Raimundo Pereira Mardegan, após tantos anos dedicados à lida do campo, aposentou-se em 1998 e veio para a cidade, juntamente com sua esposa Cerly.



Sua experiência em consertar equipamentos era dada à necessidade de atender os serviços da lavoura e, poderia ser um bom negócio investir na prestação de serviços de conserto de motosserras, roçadeiras, geradores e motobombas e contribuir com quem precisasse.



Surgia um novo ciclo na vida dos “Mardegan”. Com o apoio da família e, principalmente do filho Alessandro, inauguraram, no mesmo ano, a Oficina Mardegan, onde os dois trabalhariam juntos no Bairro Capão do Angico. No início, consertavam duas ou três motosserras por semana, eram tempos difíceis, mas a palavra persistir valeu a pena. Passados quatro anos, a família viu que os negócios prosperavam.

Pai e filho perceberam que só os dois já não davam conta de tanto serviço, foi então que convidaram o filho Luiz Fernando para trabalhar com eles. Luiz Fernando, que era funcionário público, trabalhava durante o dia na Prefeitura e, à tardinha, chegava na oficina para ajudar no trabalho que só aumentava. No ano de 2012 já eram os três, pai e filhos, atendendo clientes de todos os cantos da cidade e do campo. A esposa do seu Raimundo, dona Cerly desempenhava o papel de receber e entregar as máquinas para os que lá chegavam.



Com o passar dos anos e a dificuldade de encontrar peças para os equipamentos dentro na cidade, veio mais um desafio. Desta vez, a ideia partiu de Luiz Fernando, que não entendia que o mercado “pedia” uma loja de peças que pudesse agilizar o trabalho da empresa e também disponibilizar para outras pessoas que encontravam a mesma dificuldade. Mas como nada se faz sozinho, Luiz Fernando convidou o irmão Cléber para entrar na sociedade, o irmão adorou a ideia e, juntos, inauguraram a loja de peças anexo à oficina.



Em 2019, inaugurou a Mardegan Máquinas, na Rua João Pedro de Souza, no Bairro Ibirapuitã. A demanda de serviço e vendas foi mais que o esperado e a esposa de Luiz Fernando, Suelen, também passou a fazer parte da equipe, sendo responsável pelo atendimento e agendamento dos serviços.

Até que loja e oficina novamente tornaram-se “pequenas” e mais um projeto virou realidade, trazendo Mardegan Máquinas para o novo endereço, na Rua José Bonifácio, 392, espaço amplo, moderno, estacionamento próprio e agregando ferragem e locação de máquinas e geradores para construção civil.

Mardegan Máquinas, empresa familiar que acompanha os novos tempos!

Endereço: José Bonifácio, 392 – Centro

Telefone: 9 9929 7803

Aline Menezes