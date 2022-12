Marfrig mantém exportações e atividades estão normais em todos setores

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma das maiores indústrias de Alegretre, o frigorífico Marfrig está em atividade plena. Depois das férias coletivas que acabou em 7 de dezembro, a empresa voltou com os abates normais.

Conforme Marcos Rosse, presidente do Sindicato dos Comeciários, o Marfrig retornou com cerca de 620 trabalhadores e mantém a carta de exportação para os Estados Unidos, China e países do mundo árabe.

O motivo das férias coletivas além da falta de animais para abate, serviu para empresa fazer restruturação em alguns setores da planta frigorífica local, disse Rosse. Informa que algumas câmaras frias que estavam paradas foram recuperadas para serem usadas, visto que as exportações continuam e podem aumentar, e daí a necessidade de todos os setores em condições.

–