Proerd, programa de resistência às drogas, formou turma de novos alunos

Escola, família e Brigada Militar unidos na formação de bons cidadãos. Desta forma, o trabalho desenvolvido por meio do Proerd, busca contribuir para o fortalecimento da cultura da paz e a construção de uma sociedade mais saudável e principalmente mais segura.

O conteúdo desenvolvido pelo programa também proporciona um trabalho cooperativo entre a escola e a família. E neste ano de 2022, pela iniciativa do soldado Busnelo que buscou a capacitação em Passo Fundo, o Proerd voltou a ser inserido nos educandários. Um ação muito reconhecida no evento que realizou a formatura dos alunos na tarde de sábado(10), em Alegrete.

A cerimônia de conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd), foi realizada no plenário Gaspar Cardoso Paines, na Câmara de Vereadores.

Essa formatura, foi a primeira após a retomada do programa que havia sido suspenso há cinco anos, e contou com 44 alunos das Escolas Municipais Marcelo Faraco e José Vila Verde Moura.

Proerd é um programa de educação preventiva ao uso de drogas, que ensina técnicas centradas na resistência à pressão dos companheiros e auxílio para as crianças dizerem não às drogas. As aulas foram ministradas pelo instrutor soldado Busnelo, uma vez na semana.

Na solenidade, em saudação aos formandos, o vice-prefeito Jesse Trindade parabenizou a todos pela participação e falou da importância deste curso “O Proerd com certeza vai refletir no futuro dessas crianças. Fico feliz por esta formação tão essencial que receberam”, disse.

Representando o 2ºRPMON, local, Tenente Nei Machado, agradeceu a presença de todos, citou o Conselho Tutelar, presente, as professoras, pais, direção dos educandários e enalteceu o trabalho realizado pelo soldado Busnelo, à frente do programa. Comentou o apoio de outros colegas como soldados Marcos e Wagner e sargentos Oribes e Maia.

Lembrou que a falha na educação é o que provoca ações que, muitos vezes, acaba com a punição por intermédio da polícia na fase adulta.

Ao finalizar destacou a frase de D. Pedro II: “Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro”.

O secretário de Educação, Rui Medeiros, elogiou a participação e envolvimento das diretoras e dos pais e disse que era uma grande satisfação participar da formatura. “É gratificante ver os resultados positivos nas crianças. Ser aluno Proerd é muito importante, é uma forma de ajudar a melhorar o mundo”, afirmou.

Também fizeram uso da tribuna os vereadores Enio Bastos e Cléo Trindade. Ambos engrandeceram o projeto realizado entre BM, Prefeitura, escolas e pais. O vereador Cléo Trindade que foi o proponente do espaço completou argumentando que sempre está em busca de efetivo para o Município.

A presente formatura contou com a presença de diversas autoridades, civis e militares, assim como dos pais e convidados.

Os alunos receberam seus certificados de conclusão do projeto, realizaram a tradicional dança do Proerd e fizeram o juramento do programa, comprometendo-se a dizer não as drogas e a violência, assim como, também foi realizada a premiação e indicação dos alunos destaques: Manuela Santos da Silva – do 5º Ano da Escola Municipal Marcelo de Freitas Faraco e Lorena Monteiro Lopes do 5º ano da Escola Municipal José Antônio Vila Verde Moura.

Também ocorreu uma surpresa especial com a visita do Leão Daren, mascote do programa, onde a alegria foi contagiante.

O sorteio de uma bicicleta teve como contemplada a aluna Sara de Oliveira do 5º ano da Escola Marcelo Faraco.

Já o instrutor, soldado Busnelo, foi agraciado pelos educandários com uma flor em reconhecimento ao trabalho feito.

Sobre o Projeto:



O Proerd é um programa de educação preventiva ao consumo de substâncias químicas ilícitas, cujo objetivo é evitar que crianças e adolescentes se tornem usuários. As lições objetivam o desenvolvimento da autoestima, controle de tensões e civilidade, além de ensinar técnicas de autocontrole e resistência à pressão dos companheiros e às formas de oferecimento de drogas por pessoas estranhas ao seu convívio.



É eminentemente preventivo, estratégico, e o principal intuito é educar os alunos em seu meio natural (a escola), sob instrução de policiais militares fardados e professores. Dá ênfase especial aos estudantes do 5º ano do ensino fundamental – são apresentados os efeitos das drogas e ensinadas as habilidades necessárias e motivação para manterem-se longe desse mal.



Os instrutores são auxiliados pelo livro do estudante Proerd e contam com ativa participação dos professores, que atuam como divulgadores dos ideais do programa às demais salas de aula. Também é incentivada a participação dos pais, que levam o aprendizado às suas famílias.

A formatura teve a presença dos vereadores Enio Bastos e Cleo Trindade, Diretoras dos educandários, Vice-prefeito Jesse Trindade, Secretário de Educação, Rui Medeiros, Sargento Robson representando o Corpo de Bombeiros, policiais militares, pais e convidados.

Veja os alunos que participaram do Programa:

EMEB Marcelo de Freitas Faraco

Diuli Valentina Carvalho Dias

Douglas Fagundes Muniz

Felipe Aquino Vargas

Gabrielly Silva Da Silva

Kamilly Ramires Toledo

Kaynã Da Silva Duarte

Ketlen Vitoria Ribeiro Araujo

Laize Bernardes Domingues

Laura Da Silva Ribeiro

Luiz Miguel Jaques De Jaques

Manuela Santos Da Silva

Mariana Dos Santos Dias

Mateus Silveira Dos Santos

Matheus Cordeiro Rodrigues

Matheus De Oliveira Muniz

Fernanda Dos Santos Siqueira

Natali Dos Santos Fernandes

Nicolas Lopes Pedroso

Pedro Henrique Pereira Pedroso

Pedro Henrique Estigarribia Machado

Petriqui Machado Gidiel

Shara De Oliveira Alves

EMEB Escola Vila Verde Moura

Auri Gabriel Gomes Lopes

Emily Vitoria Bagesteiro Rosa

Estela Da Silva Alves

Evelyne Da Silva Alves

Izabella De Castro Rodrigues

Izadora Arebalo Regina

Kauan Gabriel Chagas Fernandes

Loraine Padilha Cardoso

Lorena Monteiro Lopes

Luiza Azambuja Da Silva

Marcos Calebe Monteiro Bagesteiro

Maxuelder Serpa Pedroso

Michel Felix Vilanova

Michelle Veiga Lopes

Milena Jaques Dos Santos

Moises Goncalves Lopes

Pyetro Dos Santos Anacleto

Rafael Trindade Vera

Samuel Cardoso Da Veiga

Vivianne Bagesteiro Lopes