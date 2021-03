Marfrig mantém férias coletivas até o final de março na planta de Alegrete

Compartilhe















Depois de anunciaram 15 dias de férias coletivas, no último dia 24 de fevererio, após 24 funcionários positivarem para Covid-19, a época, a indústria mantém o período de afastamento dos servidores.

A princípio, o período de férias foi prolongado por mais 15 dias, até o dia 31 de março, de acordo com informações do Sindicato da Indústria da Alimentação.

O Sindicato, na bandeira preta, atende só por telefone e não tem informações de quantos positivaram, para a Covid- 19 desde que iniciaram as férias coletivas, ainda em março no Marfrig de Alegrete.

Além da preocupação em preservar a saúde dos trabalhadores da planta local, outra alegação é de que não há animais suficientes para o abate, conforme o Sindicato da Indústria da Alimentação.

O Presidente do STIAA, Marcos Rosse, falou que antes destas férias coletivas estava acontecendo uma média de três abates por semana com aproximadamente 320 animais. O número de abates aquém do que inicialmente o Frigorífico estava realizando, antes da primeira decisão de férias coletivas em janeiro deste ano, preocupa o presidente do Sindicato com algum desdobramento futuro da direção da empresa.

Vera Soares Pedroso