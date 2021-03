Hoje é dia de Feira do Peixe na Praça Getúlio Vargas

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária, promove a Feira do Peixe, nas terças e quintas-feiras, das 7h30 às 12h, na Praça Getúlio Vargas.Hoje, é dia de feira.

Com a orientação das autoridades de saúde é evitar as aglomerações, a Feira do Peixe, será em dois dias juntamente com a Feira do Produtor. O objetivo é evitar aglomerações durante a Semana Santa. Ao mesmo tempo, a Prefeitura quer apoiar os produtores durante o período do ano em que há maior procura por estes produtos.

A Feira do Peixe visa a proporcionar a população alegretense locais de comercialização que atendam as normas técnico-sanitárias, seguindo os critérios previstos pela Vigilância Sanitária Municipal e de acordo com os protocolos de prevenção da Covid-19.