Marfrig tem vagas para pessoas com deficiência

Uma das maiores empresas de Alegrete, o frigorífico Marfrig, com cerca e 600 colaboradores, oferece vagas de trabalho. A empresa com planta em Alegrete divulga oportunidades de trabalho para pessoas com Deficiência – PCD. No momento, há 18 vagas para o cargo de “Auxiliar Operacional” diretamente para a Indústria. Por lei, as empresas devem ter 5% de mão de obra com pessoas com alguma deficiência, o que, no caso do Marfrig dá em torno de 30 pessoas. Atualmente, o frigorífico aqui em Alegrete tem 16 pessoas dentro dessa condição, portanto restam 14 vagas. Todos os que colocam currículos são entrevistados pela equipe de RH da empresa para ver a possibilidade de aproveitamento em setores da empresa.

Confira abaixo as atribuições e os requisitos para realizar a inscrição: Disponibilidade de horário.

Dentre as atribuições, as vagas oferecidas os candidatos devem: Atribuições; executar tarefas simples nas instalações da área industrial em diversos postos de trabalho do processo de produção de origem bovina; aplicar as regras de higiene e limpeza pessoal e na execução das tarefas, seguindo procedimentos bem definidos; seguir rigorosamente as instruções referentes aos padrões de qualidade da empresa; executar outras atividades correlatas sempre que necessário.