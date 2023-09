O susto que o bebê Kalel deu nos pais é um sinal de alerta a todos

Depois do enorme susto, o relato exclusivo dos pais Márcio e Angel Peres sobre o que ocorreu com o bebê de 10 meses. Fica o alerta e a gratidão.

No último sábado(2), um susto tomou conta da família de Kalel Tesche Peres, um bebê de apenas 10 meses, residente em Alegrete. O pequeno Kalel engoliu acidentalmente um pedaço de arame, que acabou ficando preso em seu esôfago, desencadeando um momento de grande apreensão para seus pais.

Inicialmente, os pais de Kalel tentaram aplicar manobras para desobstruir a passagem de ar, mas, ao invés de expelir o objeto, ele foi novamente engolido, aumentando a preocupação da família. Rapidamente, eles buscaram assistência médica e submeteram o bebê a um raio-X para avaliar a situação.

No entanto, no domingo pela manhã, o hospital informou que não dispunha do equipamento necessário para realizar o procedimento de remoção do objeto. Diante disso, Kalel foi transferido para Santa Maria, onde a intervenção necessária foi realizada com sucesso na noite do mesmo dia. Felizmente, o médico que o atendeu constatou que não houve lesões decorrentes do incidente.

O objeto engolido foi identificado como um pedaço de arame, cuja origem exata ainda permanece desconhecida. Os pais de Kalel relataram que sempre tomaram precauções ao revisar os brinquedos e o ambiente onde a criança brincava, a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No entanto, acredita-se que o objeto estava pelo chão ou escondido embaixo do sofá, próximo ao bebê. Eles estavam na residência de um familiar quando ocorreu.

A família expressou sua gratidão a Deus pelo desfecho positivo da situação, bem como aos amigos que acionaram o socorro imediatamente. Um agradecimento especial foi dirigido à Soldado Palhano, da Brigada Militar, que desempenhou um papel crucial ao chegar em menos de 5 minutos e encaminhar a família à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Além dos demais policiais: sargento Pires e soldados Rovani, Sachete e Moscken.

Os pais de Kalel também agradeceram também ao Corpo de Bombeiros, que estava de prontidão, embora, devido às manobras iniciais, indicadas pela soldado Palhano a situação tenha se estabilizado antes de sua intervenção ser necessária. Além disso, eles manifestaram sua gratidão ao Dr. Felipe e ao Dr. Sebastian, que os atenderam na UPA, bem como à equipe de transporte e aos profissionais de saúde em Santa Maria, por todo o suporte, cuidado e acolhimento prestados ao pequeno Kalel e à mãe durante esse momento desafiador.

Atualmente, os pais de Kalel e o bebê estão já estão em Alegrete, aliviados pela recuperação dele e profundamente agradecidos pela assistência recebida. Eles destacaram que, mesmo sendo cuidadosos, acidentes podem acontecer, reforçando a natureza imprevisível dessas situações.