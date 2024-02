Borrifação Residual é mais uma ação de combate ao mosquito da Dengue em Alegrete

A vigilância ambiental da Secretaria da Saúde realizou no dia 16 em pontos estratégicos, na UPA, Cemitério e em dois locais estratégicos no Bairro Nilo Soares a Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI-Aedes). Trata-se da aplicação de inseticida com efeito residual dentro dos domicílios ou de locais que podem ser considerados estratégicos ou de maior risco, a fim de eliminar as formas aladas do mosquito que transmite a dengue.

A medida é complementar e ajuda a proteger a região das doenças propagadas pelos mosquitos, mas a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas, informou o chefe da Vigilância Ambiental em Saúde Rodrigo Azevedo.

Em contato com a chefe da UPA, Lilian Alvarenga, foi requerida a borrifacao residual, por ser um local de grande fluxo de pessoas, ponto estratégico para aplicação residual de controle da dengue na Unidade e proteger quem busca atendimento, informou Lilian.

Após, foi feito aplicação em locais estratégicos no Bairro Nilo Soares e no cemitério.

No cemitério foi feito a aplicação do inseticida e manejo mecânico (eliminação de criadouros) e tratamento com larvicida.

A Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura informou também que estão planejadas ações de mobilização para orientar e conscientizar a população sobre a necessidade de manter ambientes dentro das casas limpos, sem locais suscetíveis a proliferação do mosquito.