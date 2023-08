Marido agride, ameaça mulher com faca e foge levando televisão da casa

Share on Email

No local, os policiais conversaram com uma mulher de 36 anos, que relatou ter tido um desentendimento com seu marido, de 41 anos.

Segundo o relato da vítima, a discussão com o marido escalou rapidamente, culminando em uma série de xingamentos e atos agressivos por parte dele. Ele a empurrou e chegou a apertar seu pescoço com as mãos, além de estar segurança uma faca. Na sequência, ela conseguiu se desvencilhar e acionar a Brigada Militar.

O marido, apontado como autor das agressões, conseguiu fugir antes da chegada da guarnição, levando consigo uma televisão da residência. Diante da situação, a vítima manifestou o desejo de registrar queixa formal contra o agressor e também solicitou uma medida protetiva de urgência para sua segurança. A vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia para registro.