Marilene Campagnollo apresenta trabalho da UTI Neo, de Alegrete, em simpósio internacional

A médica pediatra Dra Marilene Campagnolo- chefe da UTI Neo Natal de Alegrete, participa do 8º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal em Salvador- Bahia.

Dentre os temas abordados neste Simpósio, conforme a médica alegretense estão: atualização dos protocolos de atendimento do recém nascido na sala de parto.

Dra Marilene Campagnollo em Simpósio Internacional

O encontro faz parte da Sociedade Brasileira de Pediatra e conta com palestrantes dos Estados Unidos com atualizações do ILCOR ( Liason Commitee on Resucitacion) e acontece de 31 de março a 2 de abril na capital baiana.

A Dra Marilene vai apresentar um painel sobre o tema Recrutamento Alveolar em sala de parto de prematuro externo associado à prevenção de síndrome de desconforto respiratório – relato de casos de nossa UTI Neonatal.

O Simpósio de Reanimação Neonatal ocorre há 4 anos para atualização dos protocolos de atendimento aos recém-nascidos em sala de parto ! Sabe-se q 1 em cada 10 bebês precisam de reanimação ao nascimento e daí a importância do pediatra na sala de parto pois o minuto ouro( primeiro minuto de vida) e o atendimento recebido vai repercutir por toda vida de um bebê.

No serviço de Pediatria da Santa Casa temos pediatra em 100% das salas de parto Sus ou convênios o que traduz quase ausência de bebês com Encefalopatia( problemas de anóxia) ao nascimento.

Nossa Uti Neo é referência para atendimento de bebês prematuros sendo por isso importante nosso serviço de obstetrícia que trabalha conjuntamente com neonatologistas visto que a maioria dos pacientes nascem em Alegrete onde têm atendimento especializado que diferencia toda evolução dos bebês.