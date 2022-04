Matança de cães por envenenamento continua em corredores do interior

Share on Email

Eles entraram em contato com o PAT e esclareceram que há meses, os animais estão morrendo devido a veneno jogado em corredores e porteiras, nas chácaras, localizadas no interior do Município, na localidade de Capivari.

Um dos proprietários que teve quatro animais mortos disse que dois dos cães eram muito mansos e quase não saíam de perto da casa, ficavam brincando com as crianças o que também, é um grande perigo, em razão da substância que pode ser arremessada para envenenar os cães.

Na região, o crime vem acontecendo e atingindo chácaras distintas.. Alguns dos cachorros nem conseguem retornar para casa, acabam morrendo perto das porteiras.

A gente não tem atrito com nenhum vizinho, não consigo entender, não tem ninguém de quem a gente suspeite. Os cachorros eram muito mansinhos, super tranquilos, é claro que gostavam de latir no portão, mas não faz sentido essa crueldade com eles”, finaliza uma moradora.

