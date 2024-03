Mateada Amigos do Matteus tem expectativa de grande público na praça Getúlio Vargas

O objetivo é demonstrar o apoio da comunidade ao alegretense Matteus Amaral, de 27 anos, participante do reality show de maior destaque do Brasil. Matteus conquista a todos pela sua humildade, educação e autenticidade como representante da cultura gaúcha, levando o nome de Alegrete para todo o País.

Hoje, Alegrete é reconhecido não apenas pelo maior desfile de 20 de setembro, mas também por todas as referencias feitas pelo gaúcho. Além disso, ele demonstra uma genuína educação e respeito pela fé.

A Mateada Amigos do Matteus acontecerá na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, a partir das 16h. O evento contará com grandes atrações musicais, incluindo o Grupo Xixando, responsável pela primeira música dedicada ao alegretense no BBB24, Edson Vargas, Hemerson Mendonça, Os Gildos e Temperado a Gaitaço.

A presença da família de Matteus também está confirmada. É chegada a hora de mostrar a força de Alegrete e todo o apoio que Matteus merece! Nesse domingo, todos estão convidados a comparecer à Praça Getúlio Vargas!